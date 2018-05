Polizeipräsidium Offenburg / Oberkirch - Trickreicher Betrug, ...

Oberkirch - Trickreicher Betrug, Zeugen gesucht

Oberkirch - Ein noch unbekannter Langfinger kam am Mittwochnachmittag mit viel List an das Bargeld eines Fußgängers in der Apothekergasse. Der Mittsechziger wurde gegen 16 Uhr im Bereich der dortigen Pizzeria von dem als etwa 40-45 Jahre alten, schlanken Mann, welcher etwa 175 - 180 Zentimeter groß sein soll, angesprochen und darum gebeten eine Zweieuromünze gewechselt zu bekommen. In guter Absicht wollte der Mittsechziger ihm dies ermöglichen und öffnete das Münzfach seiner Geldbörse. Mit einem Trick beförderte der Unbekannte nicht nur die Zweieuromünze hinein und zwei einzelne Eurostücke heraus, sondern entnahm unbemerkt auch einige Scheine aus der Börse. Als der Verlust kurz darauf bemerkt wurde, war der Unbekannte bereits verschwunden. Nun suchen die ermittelnden Beamten des Polizeipostens in Oberkirch Zeugen. Wer kann Hinweise auf den schlanken Mann mit osteuropäischem Dialekt und gepflegtem Äußeren geben? Er soll eine Halbglatze mit sehr kurzem Haar an der Seite haben, sowie eine dunkelblaue Jeans und ein gestreiftes Hemd getragen haben. Personen, die Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Nummer 07802 7026-0 bei der Polizei melden.

/ma

