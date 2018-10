Polizeipräsidium Offenburg / Ötigheim - Automaten aufgebrochen

Ötigheim - Automaten aufgebrochen

Ötigheim - Auf den Inhalt der Münz-Automaten hatten es noch Unbekannte in den frühen Montagmorgenstunden abgesehen. Zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr brachen die Diebe mehrere Automaten des Waschparks in der Industriestraße auf und verursachten so einen Schaden von über 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/