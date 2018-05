Polizeipräsidium Offenburg / Ötigheim - Blaulichteinsatz nach ...

Ötigheim - Blaulichteinsatz nach Kurzschluss

Ötigheim - Ein Kurzschluss an einer Steckdose hat am Montagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Industriestraße geführt. Beim Einschreiten der hinzugerufenen Einsatzkräfte entpuppte sich der mutmaßliche Brand als mangelhafter Kontakt zwischen Stromanschluss und Mikrowelle - offenes Feuer war hierbei nicht entstanden. Verletzt wurde niemand, nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. /pb

