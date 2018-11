Polizeipräsidium Offenburg / Ötigheim, K 3717 - Polizei sucht ...

Ötigheim, K 3717 - Polizei sucht Zeugen nach riskantem Überholmanöver

Ötigheim - Die Beamten des Polizeireviers Rastatt hoffen nach einem gefährlichen Überholmanöver eines bislang unbekannten Fahrzeugführers auf der K 3717 auf Zeugenhinweise. Bereits am Freitagmorgen gegen 9 Uhr kam es zwischen einer dortigen Eisenbahnbrücke und der Autobahnunterführung zu der brenzligen Situation. Im Kurvenbereich unmittelbar vor der Eisenbahnbrücke überholte der nun Gesuchte einen Vorausfahrenden, obwohl er den Straßenverlauf nicht vollständig einsehen konnte. Eine dem Unbekannten entgegenkommende 52 Jahre alte Audi-Fahrerin hatte nur noch die Chance nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Durch die abrupte Lenkbewegung schrammte die 52-Jährige mit ihrem Wagen an der Leitplanke entlang und kam auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde die Frau glücklicherweise nicht, allerdings steht an ihrem Audi nun ein Sachschaden von rund 6.000 zu Buche. Die Ermittler haben ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet und bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer: 07222 761-120 um Kontaktaufnahme.

/wo

