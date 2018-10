Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Aufgefahren

Offenburg - Aufgefahren

Offenburg - Rund 6.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalles am Montagmorgen in der Grabenallee. Der Fahrer eines BMW war offenbar einen kurzen Moment unaufmerksam und fuhr gegen 8 Uhr einer VW-Fahrerin auf, die dort an der Ampel wartete. Durch den Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Am BMW des 18-jährigen Fahranfängers dürfte jedoch ein Totalschaden zu beklagen sein.

