Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Bandendiebstahl

Offenburg - Bandendiebstahl

Offenburg - Drei zunächst unbekannte Männer sollen für einen Bandendiebstahl am Donnerstagabend in einem Discounter in der Freiburger Straße verantwortlich gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Langfinger mehrere Gegenstände aus der Auslage genommen und in einem mitgeführten Rucksack versteckt. Als sie gegen 19.40 Uhr versuchten, den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen zu passieren, wurden sie von einer Kassiererin auf das verdächtige Treiben angesprochen. Die mutmaßlichen Täter ließen daraufhin das Diebesgut zurück und suchten das Weite. Ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger konnte wenig später durch alarmierte Kräfte des Polizeireviers Offenburg unweit des Tatortes vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu seinen noch unbekannten Begleitern laufen.

/ya

