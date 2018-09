Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Beim Anfahren ...

Offenburg - Beim Anfahren Zusammengestoßen

Offenburg - Zu dem Zusammenstoß eines Autos und einer zwölfjährigen Radfahrerin kam es am Dienstagvormittag. Das junge Mädchen befuhr gegen 7.45 Uhr die Durbacher Straße, als sie zur Überquerung der Moltkestraße die eigens hierfür errichtete Verkehrsinsel in Anspruch nahm und anhielt um den Audi des Mittzwanzigers passieren zu lassen. Dieser stoppte ebenfalls um das Mädchen passieren zu lassen. Als beide gleichzeitig wieder anfuhren, kam es zu einem leichten Zusammenstoß, welcher zum Sturz und so zu leichten Verletzungen der 12-Jährigen führten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

/ma

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/