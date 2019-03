Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Beim Diebstahl ertappt

Offenburg - Beim Diebstahl ertappt

Offenburg - Dem konsequenten Einschreiten gleich mehrerer Zeugen war es am Dienstagnachmittag zu verdanken, dass ein 17-jähriger mutmaßlicher Ladendieb dingfest gemacht werden konnte. Zwei Frauen beobachteten kurz nach 16 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße, wie der junge Langfinger mehrere Parfums in seiner mitgeführten Handtasche verstaute und anschließend den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Auf sein verdächtiges Treiben angesprochen, versuchte er letztlich zu flüchten, woran ihn zwei Männer hindern und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnten. Gegen den 17-Jährige wurde ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

/ya

