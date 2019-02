Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Belästigt und verletzt, ...

Offenburg - Belästigt und verletzt, Zeugen gesucht

Offenburg - Am Sonntag vor einer Woche (10. Februar) ist es unweit einer Diskothek in der Marlener Straße zu einem Vorfall gekommen, bei dem eine 20 Jahre alte Frau leichte Verletzungen davontrug und nach bisherigen Ermittlungen auch sexuell belästigt wurde. Die Heranwachsende war nach einem Discobesuch auf dem Heimweg, als sie zwischen 4.45 Uhr und 6 Uhr im Bereich des Parkplatzes eines dortigen Schnellrestaurants von einem jungen Mann bedrängt worden sein soll. Hierbei soll die junge Frau auch gestürzt sein und sich dabei die Blessuren zugezogen haben. Vom Parkplatz des Schnellrestaurants kamen der Verletzten vier junge Personen zur Hilfe und nahmen die 20-Jährige für kurze Zeit in ihrem Auto auf. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten nun die vier Helfer, aber auch mögliche andere Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.



