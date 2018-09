Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Brand

Offenburg - Brand

Offenburg - Ein kleiner Brand in der Justizvollzugsanstalt in Offenburg rief im Verlauf des heutigen Mittags die Einsatzkräfte des Polizeipostens Hohberg sowie die Feuerwehr auf den Plan. Ersten Erkenntnissen nach geriet kurz vor 14 Uhr ein Schrank in Brand. Zu einem nennenswerten Sachschaden kam es hierbei nicht. Auch verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

