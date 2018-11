Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Diebstahl von 60 ...

Offenburg - Diebstahl von 60 Sonnenbrillen, Zeugen gesucht

Offenburg - Am Freitagabend, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:55 Uhr, entwendete unbekannte Täterschaft einen Brillenständer mit 60 Sonnenbrillen im Gesamtwert von über 2000 Euro. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt vor einem Optikgeschäft in der Marlener Straße. Eine Zeugin gab an, eine Person mit einem größeren Gegenstand gesehen zu haben. Dieser Gegenstand war mit einem grünen Tuch abgedeckt. Eine Beschreibung dieser Person war ihr nicht möglich. Aus diesem Grund ist die Offenburger Polizei auf weitere Zeugen angewiesen. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Telefon 0781/21-2200, in Verbindung zu setzen.

/ja

