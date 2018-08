Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg, Elgersweier - Ende einer ...

Offenburg, Elgersweier - Ende einer Trunkenheitsfahrt

Offenburg - Kurz vor 2 Uhr am frühen Freitagmorgen endete die Fahrt eines 38 Jahre alten Audi-Fahrers an einer Bushaltestelle in der Offenburger Straße in Elgersweier. Wegen seiner auffälligen Fahrweise wurde er durch Beamte des Verkehrskommissariats Offenburg dort kontrolliert. Ein Alkoholtest lieferte den augenscheinlichen Grund für seinen Fahrstil: nahezu eineinhalb Promille bilanzierte das Gerät. Eine entnommene Blutprobe wird hierzu in den nächsten Tagen näheren Aufschluss bringen. Über seinen zunächst einbehaltenen Führerschein wird im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entschieden.

/rs

