Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg, Elgersweier - Radfahrer ...

Offenburg, Elgersweier - Radfahrer nach Sturz verletzt

Offenburg - Ein 64 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Donnerstagmorgen auf der Kreuzwegstraße mehrere Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde nach eigenen Angaben kurz vor 8 Uhr von einem nach links in die Robert-Bosch-Straße abbiegenden Autofahrer geschnitten und musste hierbei zur Verhinderung eines drohenden Zusammenstoßes so heftig bremsen, dass er die Kontrolle verlor und stürzte. Da sich der Fahrer des Wagens noch nach dem Verunglückten umsah und danach weiterfuhr, haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. /pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/