Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Ermittlungen wegen ...

Offenburg - Ermittlungen wegen Bedrohung und Körperverletzung

Offenburg - Eine Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in der Straße 'Am Sägeteich' rief am Dienstagabend die Polizei auf den Plan. Gegen 19:45 Uhr verlangte ein 20-jähriger gambischer Staatsangehöriger Zutritt zur dortigen Flüchtlingsunterkunft. Von zwei Mitarbeitern des eingesetzten Sicherheitsdienstes wurde er aufgefordert seinen Unterkunftsausweis vorzuzeigen. Da der 20-Jährige diesen nicht aushändigen konnte, wurde ihm der Einlass zunächst verwehrt. Daraufhin geriet der junge Mann in Rage und warf mit Schottersteinen in Richtung des Sicherheitsdienstes. Die beiden Endfünfziger wurden von den Steinen im Gesicht getroffen, zogen sich allerdings keine Verletzungen zu. Seiner Wurfeinlage folgten außerdem noch Bedrohungen in Richtung des Personals. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/mg

