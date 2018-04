Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Erwischt

Offenburg - Erwischt

Offenburg - Verlangsamte Reaktionen eines 20-Jährigen ließen eine Streifenbesatzung des Verkehrskommissariats Offenburg am späten Mittwochabend bei einer Verkehrskontrolle in der Heinrich-Hertz-Straße stutzig werden. Ein erfolgter Drogentest bestätigte die Vermutungen der Beamten, dass der VW-Lenker seinen Wagen kurz vor Mitternacht unter Drogeneinwirkung gelenkt hatte. Ferner fanden die Ordnungshüter in einem mitgeführten Rucksack des Heranwachsenden eine Kleinmenge an Marihuana auf. Blutentnahme, Untersagung der Weiterfahrt und Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens unter Drogeneinfluss waren die unabdingbaren Folgen.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/