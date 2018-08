Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Folgenreiche Kollision

Offenburg - Folgenreiche Kollision

Offenburg - Ein Verkehrsunfall am späten Dienstagabend wurde einem 31-jährigen Radfahrer zum Verhängnis. Der Mann kollidierte kurz vor Mitternacht mit einem im Kornblumenweg geparkten Pkw und verursachte an diesem einen Schaden von rund 1.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Offenburg fest, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von Alkohol am Lenker seines Drahtesels gesessen haben dürfte. Da ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund zwei Promille zutage förderte, sieht der 31-Jährige nun einem Strafverfahren entgegen.

