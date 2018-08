Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Friedliche Kundgebung

Offenburg - Friedliche Kundgebung

Offenburg - Die in der Offenburger Innenstadt abgehaltene Kundgebung anlässlich der tödlichen Messerattacke in Offenburg, verlief am heutigen Nachmittag weitestgehend friedlich und löste sich gegen 15.30 Uhr auf. Während die Teilnehmer der Mahnwache sich gegen 14 Uhr vor dem Rathaus versammelten, zog die Gegenkundgebung gegen 13.30 Uhr vom Offenburger Bahnhof in Richtung des Rathauses. Beide Gruppen standen sich vor dem Rathaus gegenüber und zählten jeweils bis zu 300 Teilnehmer. /ma/rs

