Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Friedliche Kundgebung

Offenburg - Friedliche Kundgebung

Offenburg - Am Montagabend fand in der Reithalle anlässlich der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl in Offenburg eine Wahlkampfveranstaltung mit einem der sechs Bürgermeisterkandidaten statt. Eine parallel stattfindende Gegendemonstration startete gegen 17:30 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof. Die 150 Teilnehmer machten sich über die Offenburger Innenstadt auf den Weg zum Platz der Verfassungsfreunde vor der Reithalle. Dort versammelten sich knapp 200 Personen, um gegen die Wahlveranstaltung in der Halle zu demonstrieren. Gegen 19.30 Uhr löste sich die friedlich verlaufende Kundgebung auf. Die Veranstaltung in der Reithalle, an der etwa 150 Interessierte teilnahmen, endete gegen 21.30 Uhr.

/wo/ks

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/