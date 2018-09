Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Geisterfahrerin auf der B33

Offenburg - Geisterfahrerin auf der B33

Offenburg - Am frühen Sonntagmorgen war eine 23-jährige Frau mit ihrem Renault Megane auf der B33 von Gengenbach in Richtung Offenburg auf der falschen Fahrbahnseite als Geisterfahrerin unterwegs. Ein Taxifahrer, der seinerseits Richtung Gengenbach fuhr meldete die Falschfahrerin der Polizei. Ein Polizeistreife, die sich gerade in der Nähe befand, wurde mit der Überprüfung der Strecke beauftragt. Auch den Polizisten kam die Falschfahrerin entgegen, sie konnten aber die Fahrt der jungen Dame beenden. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Der Grund für die Geisterfahrt dürfte in der Alkoholisierung der Frau mit immerhin knapp zwei Promille zu suchen sein. Eine Blutprobe war die Folge. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben. /br

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/