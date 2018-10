Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Gewahrsam nach falscher ...

Offenburg - Gewahrsam nach falscher Namensangabe

Offenburg - Eine 28 Jahre alte Frau muss sich nach einem Katz und Maus Spiel mit Beamten des Polizeireviers Offenburg nicht nur wegen falscher Namensangabe verantworten, gegen die Endzwanzigerin wurden ebenso Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Auslöser des Polizeieinsatzes soll ein Disput am Mittwochmittag im Zwingerpark zwischen einem Mann und der 28-Jährigen gewesen sein. Ein Zeuge hatte sich um das Wohlergehen des streitenden Duos gesorgt und die Polizei verständigt. Bei der Personalienfeststellung konnte sich die Dame gegenüber den Polizisten nicht ausweisen und nannte zudem einen falschen Namen. Ferner gab sie gegenüber den Ordnungshütern mehrfach falsche Adressen über den Aufbewahrungsort ihres Ausweises an. Letztlich endeten die ganzen Versuche, die Beamten aufs Glatteis zu führen, in einer Gewahrsamnahme der Frau. Als ihr schließlich zur Klärung ihrer Identität Fingerabdrücke abgenommen werden sollten, sperrte sie sich gegen die polizeiliche Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte mit üblen Schimpfworten. Schließlich gab sich die 28-Jährige geschlagen und gab die richtige Adresse preis, wo dann auch ihr Ausweisdokument vorgefunden werden konnte.

/wo

