Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Handfeste ...

Offenburg - Handfeste Auseinandersetzung

Offenburg - Eine handfeste Auseinandersetzung rief am Dienstagnachmittag die Polizei auf den Plan. Den Ordnungshütern wurde gegen 16:20 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten vor einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Situation zwischenzeitlich schon beruhigt. Es stellte sich heraus, dass drei Tatverdächtige zuvor gemeinsam auf einen 24-Jährigen einschlugen. Letzterer zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik in Offenburg gebracht. Dem Trio im Alter zwischen 30 und 33 Jahren stehen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung ins Haus.

/mg

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/