Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Herrenabend mit Nachspiel

Offenburg - Herrenabend mit Nachspiel

Offenburg - Die Kneipentour zweier 29 und 31 Jahre alter Männer endete in den heutigen frühen Morgenstunden aus verschiedenen Gründen in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Offenburg. Die beiden Nachtschwärmer hatten sich nach dem Verlassen einer Gaststätte in der Hauptstraße derart gestritten, dass Zeugen kurz nach 1.30 Uhr die Polizei verständigten. Beim Eintreffen der Ordnungshüter zeigte sich der ältere der beiden Herren derart uneinsichtig, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Sein jüngerer Begleiter verhielt sich zurückhaltender, trat den Heimweg an, traf aber nur kurze Zeit später ebenfalls widerwillig und in Begleitung zweier Polizisten auf der Wache ein. Der 29-Jährige hatte sich nach der Standpauke der Polizisten von diesen unbemerkt zu seinem Auto begeben und wurde kurz darauf von einer anderen Streifenbesatzung kontrolliert. Da hierbei deutlich über 1,5 Promille festgestellt wurden, fand der ´Herrenabend´ einen unverhofft gemeinsamen Abschluss.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/