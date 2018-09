Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Kellerräume aufgebrochen

Offenburg - Kellerräume aufgebrochen

Offenburg - Ein Unbekannter verschaffte sich offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Wasserstraße. Aus einem der Kellerabteile entwendete der Langfinger, nachdem er die Türe aufgebrochen hatte, zwei Fahrräder. An einem weiteren Abteil scheiterte der Versuch, dieses ebenfalls aufzubrechen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen.

