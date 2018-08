Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Motorradfahrer ...

Offenburg - Motorradfahrer weggerutscht und in den Gegenverkehr geschlittert

Offenburg - Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag im Zuge eines Überholmanövers auf der regenassen Fahrbahn ins Rutschen geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Nach ersten Feststellungen war der Yamaha-Fahrer kurz vor 16 Uhr auf der Wichernstraße unterwegs und wollte ein vorausfahrendes und nach rechts in die Straße "Am Burgerwald" abbiegendes Fahrzeug überholen. Hierbei kam der Biker zu Fall und schlitterte auf die Gegenfahrspur. Eine dort entgegenkommende Mercedes-Lenkerin konnte weder ausweichen noch abbremsen und kollidierte mit Motorradfahrer. Hierbei zog sich der Zweirad-Lenker vermutlich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die vorsorglich alarmierten Wehrleute aus Offenburg konnte ohne eingreifen zu müssen wieder abrücken. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro.

/wo

