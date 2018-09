Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Nach Kontrolle in Haft

Offenburg - Nach Kontrolle in Haft

Offenburg - Für einen 24-Jährigen endete eine polizeiliche Kontrolle am Montagmittag in der Gerberstraße mit einer Fahrt in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Bei der Überprüfung der Personalien des Mittzwanziger stellte sich heraus, dass der Mann wegen zurückliegender Eigentumsdelikte per Haftbefehl gesucht wird. Da ein haftabwendender Geldbetrag nicht aufgebracht werden konnte, verliefen die anschließenden ´Verhandlungen´ mit Justiz und Polizei alternativlos.

/pb

