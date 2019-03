Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Ölfilm auf Kanalbach

Offenburg - Ölfilm auf Kanalbach

Offenburg - Ein Ölfilm auf einem kleinen Kanalbach unweit des Gewerbegebiets Zunsweier hat am Sonntagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg und des Polizeireviers Offenburg auf den Plan gerufen. Nach ersten Feststellungen dürfte die Verunreinigung aus einem Abflussrohr des Gewerbegebiets in das Gewässer gelangt sein. Die Wehrleute mussten kurz vor 19 Uhr eine Ölsperre errichten. Zur weiteren Untersuchung wurden Wasserproben erhoben. Wie die Substanz in den Kanalbach gelangen konnte, ist noch unklar. Beamte des Fachbereichs "Gewerbe/Umwelt" haben die Ermittlungen zum noch unbekannten Verursacher aufgenommen und haben ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Gewässerverunreingung eingeleitet.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/