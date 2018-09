Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Polizei sucht Zeugen ...

Offenburg - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Offenburg - Die Ermittler des Polizeireviers Offenburg sind nach einer Unfallflucht am Mittwochvormittag auf der B 3 / B 33 in Höhe des 'Bumerangs' auf der Suche nach dem Fahrer eines blauen Kastenwagens. Auf dem Streckenabschnitt zwischen der dortigen Baustelle und der Abfahrt in Richtung Kinzigtal (B 33) kam der bislang unbekannte Autofahrer gegen 8.30 Uhr einem in Richtung Lahr fahrenden Mercedes-Lenker auf dessen Fahrspur entgegen. Der 56-jährige Fahrer einer E-Klasse konnte eine Kollision trotz eingeleitetem Ausweichmanöver nicht mehr vermeiden, sodass der Außenspiegel an seinem Wagen zu Bruch ging. Der Fahrer des blauen Kastenwagens setzte seine Fahrt indes unbekümmert fort. Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher und/oder zu dessen Fahrzeug werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten.

/wo

