Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Radfahrer nach ...

Offenburg - Radfahrer nach Verkehrsunfall abgehauen - Zeugenaufruf

Offenburg - Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr, entfernte sich ein Radfahrer nach einem von ihm verursachten Verkehrsunfall in der Albert-Schweitzer-Straße. Der Radfahrer befuhr zuvor die Mozartstraße und kreuzte anschließend den Fahrweg eines ihm auf der Albert-Schweitzer-Straße entgegenkommenden PKWs, als er dort auf den Gehweg fahren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit diesem PKW, wodurch an dessen rechter Beifahrerseite Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Der Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 14 Jahre alt, ca 180 cm groß, Kurzhaarschnitt, Schürfwunde an der rechten Gesichtshälfte. Er fuhr ein älteres Fahrrad. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei Offenburg (0781/21-2200) zu melden.

/ kol.

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/