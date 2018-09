Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Radfahrerin nach Unfall ...

Offenburg - Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Offenburg - Eine 54 Jahre alte Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall in der Freiburger Straße am Montagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau wurde kurz vor 15 Uhr von einem aus der Kinzigstraße in Richtung Hauptstraße abbiegenden Citroen erfasst. Dessen gleichaltriger Fahrer hatte die Radlerin übersehen. Während der Unfallverursacher mit dem Schrecken davon kam, wurde die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 300 Euro geschätzt.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/