Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Schwere Verbrennungen

Offenburg - Schwere Verbrennungen

Offenburg - Das Zündeln mit einem Gasbrenner wurde am frühen Donnerstagmorgen einem 24 Jahre alten Mann zum Verhängnis. Dieser hantierte gegen 1 Uhr am Burgerwaldsee mit dem Gerät an einer Wasserpfeife, als plötzlich eine Stichflamme entstand und der 24-Jährige hierdurch diverse Verbrennungen erlitt. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort und im Ortenau Klinikum Offenburg, musste er später mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

/ya

