Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Spielautomaten im Visier

Offenburg - Spielautomaten im Visier

Offenburg - Ein unbekannter Einbrecher ist in den frühen Donnerstagmorgenstunden über ein aufgehebeltes Fenster in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingestiegen und hat sich in den Räumlichkeiten an dort befindlichen Spielautomaten zu schaffen gemacht. Mit seiner gemachten Beute ist der Unbekannte in der Dunkelheit verschwunden. Von ihm fehlt seither jede Spur. Das Diebesgut und der angerichtete Sachschaden dürften sich auf mehrere Tausend Euro summieren. Bereits in der Nacht zuvor haben mehrere Personen erfolglos versucht in das Gebäude einzudringen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. /wo

