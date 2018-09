Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Stier ausgebrochen

Offenburg - Stier ausgebrochen

Offenburg - Am Samstagmittag ist auf einem landwirtschaftlichen Hof in Offenburg-Weier ein junger Stier ausgebrochen. Er verschwand in einem Maisfeld in Richtung Autobahn A 5. Der Besitzer versuchte mit tatkräftiger Hilfe zahlreicher Helfer das Tier wieder einzufangen, was aber nicht gelang. Auch die eingesetzten Streifen des Polizeireviers Offenburg bekamen den Stier nicht zu sehen. Schließlich wurde ein Jagdpächter mit dem Abschuss beauftragt. Dieser verfolgte die Spuren im Maisfeld und es gelang ihm schließlich, das Tier zu erlegen.

/Him

