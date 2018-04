Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Unerlaubt Abfall entsorgt

Offenburg - Unerlaubt Abfall entsorgt

Offenburg - Ein Unbekannter nutzte die Zeit zwischen Freitag und Montag, um sich in der Olga-v.-Wedelstädt-Straße unerlaubt diversen Abfalls zu entledigen. Am Straßenrand wurden neben einem Waschbecken und einem Staubsauger auch ein teilweise gefüllter Kanister mit Motorenöl sowie asbesthaltige Eternitplatten abgelegt, was sich unter anderem als unerlaubter Umgang mit Abfällen im Strafgesetzbuch niederschlägt. Die Beamten des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 0781-212200 um Zeugenhinweise. Wer kann Informationen über den Verursacher geben?

/ya

