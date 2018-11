Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Unfall mit Sachschaden

Offenburg - Unfall mit Sachschaden

Offenburg - Zu einem Unfall mit Blechschaden kam es am Donnerstagmorgen auf der B3 in Richtung Offenburg. Als sich eine Mitsubishi-Fahrerin von der B33 kommend in die B3 einordnen wollte, stieß die 34-Jährige mit einem Audi-Fahrer zusammen. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Offenburg, Tel. 0178/21-2200 in Verbindung zu setzen. /sp

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/