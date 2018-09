Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Verfolgt und trotzdem ...

Offenburg - Verfolgt und trotzdem geflüchtet

Offenburg - Nach dem Diebstahl von mehreren Kinderjacken flüchtete ein Unbekannter am Montag gegen 17 Uhr aus einem Bekleidungsgeschäft in der Offenburger Innenstadt. Auf seiner Flucht konnte er von einer Verantwortlichen des bestohlenen Geschäfts über die Metzgerstraße/Langestraße verfolgt werden. An einer Baustelle im Bereich Lindenplatz wurde die Flucht durch einen Bauzaun kurzzeitig gestoppt. Zwei unterstützende Bauarbeiter sprachen den Ladendieb noch an, konnten ihn aber nicht an der Flucht in Richtung Bürgerpark hindern. Laut Auskunft der drei Beteiligten hatte der Unbekannte ein Messer dabei, mit dem er seine Fluchtabsichten verdeutlichte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnte der Unbekannte nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781/21-2820 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

