Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg-Waltersweier - Küchenbrand

Offenburg-Waltersweier - Küchenbrand

Offenburg - Auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen verursachte am Sonntagvormittag einen Küchenbrand. Die 84-jährige Bewohnerin des Anwesens in Waltersweier bemerkte ihren Fehler erst, als Rauch aus der Küche drang. Sie konnte unverletzt das Anwesen verlassen. Trotz sofortigen Einsatzes der Feuerwehr Offenburg brannte die Küche aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 EUR. Die Bewohnerin wird von Angehörigen versorgt.

/Him

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/