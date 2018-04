Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Waschmaschine löst ...

Offenburg - Waschmaschine löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Offenburg - Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine dürfte nach bisherigen Erkenntnissen der Grund für einen Brand am heutigen Nachmittag im Keller eines Wohnhauses in der Straße "Am Feuerbach" gewesen sein. Gegen 15.13 wurde den Einsatzkräften eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Wehrleute aus Offenburg waren schnell zur Stelle und konnten das Feuer löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht abschätzbar. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

