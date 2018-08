Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Widerstand nach ...

Offenburg - Widerstand nach Sachbeschädigung

Offenburg - Eine Zeugin meldete der Polizei am Montagabend eine augenscheinlich betrunkene Person, die über einen im Breslauer Weg geparkten Pkw lief und dann in eine Hecke stürzte. Gegen 21 Uhr konnten die hinzugezogenen Ordnungshüter einen 38-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Am betroffenen Auto wurden Beschädigungen am Dach und an der Motorhaube festgestellt, der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Eine Atemalkoholüberprüfung bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb er in die Obhut seiner Partnerin übergeben wurde. Letztere rief kurz darauf die Polizei um Hilfe, da ihr Freund im Auto randaliert hätte und an der roten Ampel aus dem Auto ausgestiegen sei. Die Polizisten konnten den Mann in Gewahrsam nehmen. Doch damit nicht genug. Im Nachgang randalierte der Herr in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers und beschädigte die Zellentür. Der Enddreißiger sieht nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstandes entgegen.

/mg

