Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Zeugen nach ...

Offenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Offenburg - Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Samstagnachmittag einen Fußgänger gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße an der Ecke zur ´Gustav-Ree-Anlage´ gestreift und danach das Weite gesucht. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Malheur von einigen ´Zaungästen´ eines angrenzenden Eiscafés und einer Bäckerei bemerkt worden sein. Nach Angaben des angefahrenen Fußgängers habe er die Hauptstraße auf Höhe einer Tordurchfahrt gequert und sei hierbei kurz vor Erreichen der gegenüberliegenden Straßenseite von einem weißen Auto mit Offenburger Kennzeichen angefahren worden. Nachdem dessen Fahrer kurz angehalten habe, beschleunigte er in Richtung Innenstadt und verschwand. Hinweise werden an die Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/