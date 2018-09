Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Zeugen nach ...

Offenburg - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Offenburg - Zwei bislang unbekannte Männer schlugen am Samstagmorgen, um 03.30 Uhr, am unteren Mühlbach, auf einen 48-jährigen Mann gemeinschaftlich ein und verletzten diesen schwer. Der Mann erlitt unter anderem einen Kieferbruch und eine Augenverletzung. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Unmittelbar vor der Auseinandersetzung hatte der Geschädigte die beiden jungen Männer angesprochen, da diese an der dortigen Baustelle die Umzäunung umgeworfen hatten. Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 180 cm groß, dunkle Haare zu einem Zopf gebunden. Bekleidet mit einer Adidas-Jacke. Das Polizeirevier Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Offenburg unter 0781-212200 erbeten.

/ kol.

