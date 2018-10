Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Zeugen nach ...

Offenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Offenburg - Die Beamten des Polizeireviers Offenburg erhoffen sich im Zusammenhang mit einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen in der Griesheimer Straße Hilfe aus der Bevölkerung. Der Fahrer eines mutmaßlich weiß-grünen Lastwagens hat kurz nach 8 Uhr auf der Fahrt in Richtung Sand einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford gestreift und anschließend das Weite gesucht. Er hinterließ hierbei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Wer Hinweise zu dem mit einer möglicherweise grünen Firmenaufschrift versehenen Lastwagen oder zu dessen Lenker geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/