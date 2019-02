Polizeipräsidium Offenburg / Offenburg - Zündender Moment

Offenburg - Zündender Moment

Offenburg - Einen Totalschaden an seinem Opel musste am Sonntagnachmittag ein 28-Jähriger in der Freiburger Straße nach einem Brand beklagen. Gegen 14 Uhr startete der Mann seinen 20 Jahre alten Astra, worauf nicht wie geplant in den Zylindern, sondern im Motorraum ein Brand ausbrach. Zwar konnte durch die Feuerwehr Offenburg der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, dennoch entstand an dem Fahrzeug Totalschaden. Verletzt wurde bei dem durch einen technischen Defekt hervorgerufenen Vorfall niemand.

