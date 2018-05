Polizeipräsidium Offenburg / Ortenberg - Aufgehebelt

Ortenberg - Aufgehebelt

Ortenberg - Unbekannte machten sich im Verlauf des Donnerstagmorgens in einem Anwesen in der Joseph-Vollmer-Straße zu schaffen. Indem die ungebetenen Besucher zwischen kurz vor 8 Uhr und 12 Uhr die Haustür gewaltsam aufhebelten, gelangten sie in das Gebäudeinnere und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/