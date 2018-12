Polizeipräsidium Offenburg / Ortenberg - Schöne Bescherung, ...

Ortenberg - Schöne Bescherung, Zeugen gesucht

Ortenberg - Von einem frei zugänglichen Gartengrundstück in der Verlängerung der Bruchstraße sind in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr zehn Weihnachtsbäume entwendet worden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder einem eventuell benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den nun ermittelnden Beamten des Polizeipostens Gengenbach unter der Telefonnummer 07803 9662-0 in Verbindung zu setzen.

