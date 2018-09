Polizeipräsidium Offenburg / Pkw überschlägt sich

Pkw überschlägt sich

Schweighausen - Am späten Samstagabend kam der Fahrer eines BMW auf der L103, kurz nach Schweighausen in Richtung Schuttertal aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern, prallte nach rechts in die Schutzplanke, übersteuerte das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich hierbei und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Der Schaden liegt bei ca. 10.000 Euro. Die L103 ist wegen der Fahrbahnreingung derzeit noch gesperrt.

/Stgl

