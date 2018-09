Polizeipräsidium Offenburg / Radfahrerin gestreift Zeugen gesucht

Radfahrerin gestreift Zeugen gesucht

Offenburg - Am Samstagabend, um 18.20 Uhr, fuhr eine Radfahrerin von der Ortenberger Straße kommend in den Kreisverkehr Moltkestraße, um Richtung Stadtmitte zu fahren. Ein ihr nachfolgender Pkw überholte sie im Kreisverkehr um Richtung Moltkestraße weiterzufahren. Dabei schnitt er der Radfahrerin den Weg ab, worauf diese vom Rad sprang, aber dennoch von dem abbiegenden Fahrzeug am Arm gestreift wurde. Der Fahrer des weißen Transporter mit OG-Kennzeichen setzte seine Fahrt jedoch fort. Zeugen werden gebeten, mit dem Polizeirevier Offenburg, Tel. 0781/21-0 Kontakt aufzunehmen.

/Stgl

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/