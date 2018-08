Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt

Rastatt

Offenburg - Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für einen Unfall mit drei Schwerverletzten am frühen Montagmorgen auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd gewesen sein. Der 31 Jahre alte Lenker eines VW Golf ist hierbei kurz nach 4 Uhr in Höhe Rauental einem vorausfahrenden Hyundai einer 20-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision wurden beide Autos nach rechts von der Fahrbahn auf ein dortiges Ackergelände geschleudert. Sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher als auch die Hyundai-Fahrerin und deren gleichaltrige Mitfahrerin mussten mit einem Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht werden. Die stark beschädigten Unfallwägen kamen an den Abschlepphaken. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

