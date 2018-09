Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt, A 5 - Gegen ...

Rastatt, A 5 - Gegen Sattelzugauflieger geprallt

Rastatt - Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach bisherigen Erkenntnissen die Ursache für einen Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Süd und Rastatt-Nord gewesen sein. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Volkswagens krachte kurz vor 16 Uhr in das Heck eines auf der rechten Fahrspur abbremsenden Sattelzugs. Auch ein Ausweichmanöver des Autofahrers konnte die Kollision nicht mehr abwenden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 7.000 Euro bewegen. Der VW Caddy musste an den Abschlepphaken.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/