Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Aufgefahren

Rastatt - Aufgefahren

Rastatt - Zu einem Unfall mit rund 13.000 Euro Sachschaden kam es am Samstagabend an der Kreuzung der L 77 a mit der Plittersdorfer Straße. Eine 51-jährige Mitsubishi-Fahrerin beabsichtigte gegen 18:30 Uhr offenbar von der L 77a nach links in die Plittersdorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich, dass eine vor ihr fahrende 25-jährige Nissan-Lenkerin verkehrsbedingt anhalten musste. Wegen des folgenden Zusammenstoßes mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/