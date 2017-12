Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Brennende Mülltonne

Rastatt - Brennende Mülltonne

Rastatt - Eine brennende Mülltonne hat am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 10.10 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr Bietigheim und die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf Trab gehalten. Nicht nur die Mülltonne sondern auch eine Hecke und ein BMW wurden durch die Flammen beschädigt. Die Wehrleute waren jedoch schnell zur Stelle und löschten den Brand. Weshalb die Bio-Mülltonne in der Schillerstraße Feuer fing, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

